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02:05

سد النهضة.. التعبئة الثانية

إثيوبيا مصممة على مواصلة ملء سد النهضة أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، رغم خلافها المستمر مع مصر والسودان. المرحلة الثانية من ملء السد نتعرف عليها بالأرقام في تقرير محمد رجيب.
7/4/2021
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