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حراك دبلوماسي أوروبي مكثف تشهده طرابلس الليبية

حراك دبلوماسي أوروبي مكثف تشهده العاصمة الليبية طرابلس منذ تولي السلطة التنفيذية الجديدة مهامها قبل أسابيع، وقد ركّز هذا الحراك على المطالبة بإخراج المرتزِقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
7/4/2021
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