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حباة ذكية.. تعرف على هاتف شاومي الجديد

سلط برنامج حياة ذكية بتاريخ (2021/4/7) الضوء على الهاتف القابل للطي الذي طرحته شركة “شاومي” الصينية، والذي يتمع بمواصفات تفوقت على هاتفي سامسونغ وهواوي، كما عرض البرنامج أحدث الاختراعات التكنولوجية.
7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202107:22 PM (مكة المكرمة)
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