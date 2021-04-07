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21:58
حباة ذكية.. تعرف على هاتف شاومي الجديد
سلط برنامج حياة ذكية بتاريخ (2021/4/7) الضوء على الهاتف القابل للطي الذي طرحته شركة “شاومي” الصينية، والذي يتمع بمواصفات تفوقت على هاتفي سامسونغ وهواوي، كما عرض البرنامج أحدث الاختراعات التكنولوجية.
7/4/2021
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آخر تحديث: 7/4/2021
07:22 PM (مكة المكرمة)
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