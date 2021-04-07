21:58

حباة ذكية.. تعرف على هاتف شاومي الجديد

سلط برنامج حياة ذكية بتاريخ (2021/4/7) الضوء على الهاتف القابل للطي الذي طرحته شركة “شاومي” الصينية، والذي يتمع بمواصفات تفوقت على هاتفي سامسونغ وهواوي، كما عرض البرنامج أحدث الاختراعات التكنولوجية.