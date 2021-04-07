02:46

تراجع أداء القطاع الصناعي بغزة جراء الحروب الإسرائيلية

ظل اقتصاد غزة أسيرا ومقموعا بين أطلال المصانع التي دمرتها الحروب وأنهكها الحصار، فأكثر من 1400 منشأة صناعية قصفت، ونحو ألف منها لم تتم إعادة إعمارها ولم يعوض أصحابها.