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بادرة أمل بنجاح محادثات جنيف لإنهاء أزمة النووي بين طهران وواشنطن

سادت أجواء من التفاؤل في المحادثات التي تشهدها العاصمة النمساوية (فيينا)، حيث تقرر تمديد الاجتماعات الجارية هناك، بعد ظهور بوادر انفراج توحي بإمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي،

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