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انتهاء مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة دون نتائج

اختتمت في كينشاسا جولة اجتماعات سد النهضة دون التوصل لنتائج، واتهمت مصادر إثيوبية السودان ومصر بطرح موضوعات غير موجودة في أجندة الوساطة، واتهمت السودان ومصر إثيوبيا بالتعنت وفرض سياسة الأمر الواقع.