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العشائر السورية تتمسك بوحدة سوريا وتطالب بتقديم الدعم للنازحين

أكدت نحو 100 عشيرة سورية في اجتماع لها بمدينة تل أبيض على الحدود السورية التركية تمسكها بوحدة الأراضي السورية، كما طالبت المجتمع الدولي بتقديم المساعدات للنازحين في المخيمات السورية.