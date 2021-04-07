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العراق.. ارتباك في الأسواق منذ تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار

تشهد الأسواق في العراق ارتباكا ملحوظا منذ قرار الحكومة تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار. ويعاني المستهلكون ارتفاعا في أسعار معظم السلع، نتيجة لاعتماد البلاد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها.