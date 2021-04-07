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الخطوط القطرية تسيّر أول رحلة في العالم تحمل طاقما ومسافرين تلقوا لقاح كورونا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل أول رحلة طيران في العالم تحمل على متنها مسافرين وطاقم طيران تلقوا جميعهم جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا.