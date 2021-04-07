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الحصاد (2021/4/6)

تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/4/6) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: فشل مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة، حيث انتهت جولة الاجتماعات من دون تقدم. وأيضا المخاوف من علاقة لقاح أسترازينيكا بجلطات