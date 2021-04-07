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ارتفاع نسبة الجرائم والعنف بين المراهقين والشباب في فرنسا

يثير انتشار ظاهرة العنف في أوساط المراهقين والشباب جدلا بفرنسا، مع ارتفاع نسبة الجرائم والمواجهات بين مجموعات من المراهقين بعضها مسلح. ولا سيما في ضواحي المدن الفرنسية الكبرى.