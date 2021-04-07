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02:18

أزهار الفل العطرية مصدر رزق وبهجة لليمنيين

يصف المزارعون الفل في اليمن بقرّة العين، ويزداد إنتاج الفل باليمن -ولا سيما في مدينة الحديدة- في فصل الصيف الذي يعد موسم الأفراح، ويشكل الفل موردا اقتصاديا يعتمد عليه كثيرون لتوفير لقمة العيش.
7/4/2021
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