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فشل مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة

انتهت جولة اجتماعات سد النهضة في كينشاسا من دون تقدم، فاتهمت مصر والسودان إثيوبيا بالتعنت، في حين قال مصدر إثيوبي إن البلدين طرحا بنودا خارج الأجندة، ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى التوصل لحل وسط.