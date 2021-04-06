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02:30

تونس.. موسم تقطير الزهر

تحتفي محافظة نابل التونسية خلال كل ربيع بشجرة النارنج، التي تجود في هذا الفصل بأزهار بيضاء زكيّة الرائحة، يتم تقطيرها لاستخراج ماء الزّهر. ولا تزال العائلات تحافظ منذ قرون على عادة تقطير الزهر.
6/4/2021
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