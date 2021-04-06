02:16

توافقات داخل الأسرة الملكية الحاكمة بالأردن لطي ملف قضية الأمير حمزة

أوكل الملك الأردني عبد الله الثاني عمه الأمير الحسن بن طلال للتعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في إطار الأسرة الهاشمية.