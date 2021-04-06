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تصعيد عسكري متواصل في إقليم دونباس شرق أوكرانيا

تتراشق كييف وموسكو المسؤولية عن التصعيد العسكري المتواصل في إقليم دونباس شرق أوكرانيا. وبينما تحشد كييف دعما سياسيا لموقفها فإنها تتهم روسيا بالعدوانية والعمل الممنهج على خرق وقف إطلاق النار.