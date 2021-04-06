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اليمن.. صعوبات يواجها صيادو الأسماك في الحديدة

يعاني صيادو الأسماك في الحديدة اليمنية من عدة مخاطر، أبرزها قصف الطيران قواربهم، أو اختطافهم من جانب الإرتريين، أو تعرضهم لخطر الألغام البحرية. كما يشكو هؤلاء من عدم وجود منشآت آمنة لتخزين الأسماك.
6/4/2021
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