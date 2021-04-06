02:38

الولايات المتحدة تستهلك ثلث الإنتاج العالمي من الورق

يستهلك سكان الولايات المتحدة نحو ثُلث الإنتاج العالمي من الورق سنويا، حيث يصل استهلاك الأميركي الواحد نحو ربع طن سنويا. ويعود نمو هذا القطاع إلى تمسك الدولة بالمعاملات الورقية وتفضيل السكان لها.