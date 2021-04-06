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العمل عن بعد أصبح خيارا أساسيا أمام الحكومات والشركات

العمل عن بعد خيار أصبح لا بديل عنه في زمن كورونا، لكن هذا الخيار مثلما مثّل حلا للشركات، فقد كانت له أضرار كبيرة. حيث حذر خبراء التكنولوجيا من مخاطر التعرض لهجمات إلكترونية.