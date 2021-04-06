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الحكومة التركية: قناة إسطنبول مهمة لتخفيف الضغط الملاحي على مضيق البوسفور

وصف الرئيس رجب طيب أردوغان البيان الذي أصدره مجموعة من الضباط المتقاعدين بشأن مشروع قناة إسطنبول بأنه بيان بغيض ومحاولة دنيئة لزعزعة الاستقرار في البلاد.