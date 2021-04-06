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57:27

الحصاد (2021/4/5)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/4/5) العديد من المواضيع كان من أبرزها: نشر الديوان الملكي الأردني رسالة من الأمير حمزة يقول إنه وقعها في منزل الأمير الحسن بحضور عدد من الأمراء.
5/4/2021
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