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الحصاد (2021/4/5)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/4/5) العديد من المواضيع كان من أبرزها: نشر الديوان الملكي الأردني رسالة من الأمير حمزة يقول إنه وقعها في منزل الأمير الحسن بحضور عدد من الأمراء.