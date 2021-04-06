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إعلان القائمة الأولية الخاصة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية القوائم الأولية المرشحة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، ويتوقع أن تخوض الانتخابات 36 قائمة صنفت معظمها بالمستقلة.