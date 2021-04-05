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مهنة تصليح الساعات في العراق

يكافح مصلحو الساعات النادرة في بغداد للحفاظ على مهنتهم من الاندثار. ويقول هؤلاء إن الثورة الرقمية وانتشار الهواتف الذكية وندرة قطع غيار الساعات القديمة كلها عوامل تهدد مهنتهم.