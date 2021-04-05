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منظمة "قطرة ماء" توفر المياه النقية للمواطنين في الأرياف السودانية

تعمل منظمة “قطرة ماء” على توفير المياه النقية للمواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها المياه في الحضر والأرياف السودانية. وتقول المنظمة إنها أنشأت 20 محطة للمياه خلال عام 2019 حول العاصمة الخرطوم.