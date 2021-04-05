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للمرة الثالثة.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة الإسرائيلية

مثل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية أمام القضاة للنظر في قضايا الفساد التي يحاكم فيها، وقد اتهمت النيابة نتنياهو باستخدام سلطته لخدمة مصالحه.