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كورونا.. الصحة العالمية تقلل فرضية نشأته في مختبر صيني وترجح انتقاله من الحيوان

قلل تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية فرضية تسرب فيروس كورونا من أحد المختبرات الصينية، كما رأوا أن احتمال انتقاله من الحيوان إلى الإنسان أكثر ترجيحا. في المقابل، عبرت دول عن قلقها من نتائج التقرير.