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شركة أميركية متورطة في فضيحة رشى للحصول على قبول بجامعات شهيرة

فضيحة مدوية نشرها فيلم من إنتاج نتفليكس أماط اللثام عن تحقيق أجراه جهاز “إف بي آي” لوسيط الأثرياء ريك سنجر وطريقته في حصول أبنائهم على قبولات جامعية مقابل المال.