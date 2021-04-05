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شابة أردنية تختار النجارة مهنة لها

آلاء عبد الرازق شابة أردنية، اختارت مكافحة البطالة عبر احتراف مهنة النجارة، اختارت آلاء في ظل الأوضاع الصعبة أن تتولى زمام الأمور وفتحت ورشة للنجارة وفّرت من خلالها ايضا فرص عمل للاجئين سوريين.