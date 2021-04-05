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بسبب قطع الأشجار.. فقدان أكثر من مليوني هكتار من الغابات في ماليزيا

تعزو منظمات الحفاظ على البيئة في ماليزيا تكرار ظاهرة الفيضانات، إلى قطع أشجار الغابات الاستوائية. وتحذر هذه المنظمات من اختفاء أنواع من النباتات بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن قطع الأشجار.