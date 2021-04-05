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بالفيديو.. اعتداء 18 مستوطنا إسرائيليا ملثما على مسن فلسطيني بالحجارة والعصي

عتدى مستوطنون إسرائيليون على مسن فلسطيني في قرية جالود (جنوب نابلس) بالحجارة والعصي. وأظهر تسجيل فيديو قيام 18 مستوطنا ملثما بالاعتداء على الرجل المسن.