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01:40
بالأرقام.. معلومات تفصيلية عن قناة إسطنبول المائية
مشروع قناة إسطنبول المائية هو أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم، ووفقا لمعلومات أوردتها وزارة التجارة التركية، فإن قناة إسطنبول المائية ستمنح تركيا أفضلية تنافسية في تجارة النقل الدولي.
5/4/2021
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