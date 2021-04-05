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انتهاء اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة بدون التوصل إلى نتائج

انتهى الاجتماع الوزاري بين السودان ومصر وإثيوبيا في كينشاسا بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، وبرعاية الاتحاد الأفريقي بدون التوصل إلى نتائج، وقال مصدر إن الدول تمسكت بمواقفها.