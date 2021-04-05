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اليمن.. زيادة حالات فيروس كورونا هذا العام مقارنة بالعام الماضي

ازداد تفشي فيروس كورونا في اليمن هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويسجل اليمن يوميا قرابة 100 إصابة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، مقابل غياب البيانات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.