57:23

الحصاد (2021/4/4)

ناقش حسن جمول في ملف الحصاد (2021/4/4) تطورات الأحداث في الأردن بعد الكشف عن حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة أهمها الأمير حمزة، وذلك على خلفية الاتهام بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.