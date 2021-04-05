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57:23
الحصاد (2021/4/4)
ناقش حسن جمول في ملف الحصاد (2021/4/4) تطورات الأحداث في الأردن بعد الكشف عن حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة أهمها الأمير حمزة، وذلك على خلفية الاتهام بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
4/4/2021
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