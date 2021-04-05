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الجزائر.. جبهة القوى الاشتراكية تعلن عدم المشاركة بالانتخابات التشريعية

بعد إعلان جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، يكتمل مشهد الأحزاب المشاركة والمقاطعة في هذا الموعد النيابي المبكر.