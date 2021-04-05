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الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ حرا بعد 35 عاما في سجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الفلسطيني صالح أبو مخ بعد سجنه 35 عاما، وهو واحد من 4 أسرى اتهموا عام 1986 بالمشاركة في عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي.
5/4/2021
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