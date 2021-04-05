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استئناف مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة بين وفود السودان ومصر وإثيوبيا

تستأنف مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة بين وفود السودان ومصر وإثيوبيا. وقد انتهى الاجتماع الوزاري المغلق الأول بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي دون التوصل إلى نتائج.