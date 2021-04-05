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إيطاليا تفرض الحجر الشامل بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا

قررت الحكومة الإيطالية فرض حجر صحي شامل حتى الثلاثاء بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا. يذكر أن عملية التطعيم ضد الفيروس تتم ببطء، وأن 5% فقط من الإيطاليين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.
5/4/2021
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