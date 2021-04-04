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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/4/4)

تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/4/4) تفاعلات رواد مواقع التواصل مع موكب نقل المومياوات الملكية الذي شهدته القاهرة مساء أمس، وكان الحديث الذي طغى على منصات التواصل حول شعر الملكة تي.