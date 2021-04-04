search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
24:11
نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/4/4)
تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/4/4) تفاعلات رواد مواقع التواصل مع موكب نقل المومياوات الملكية الذي شهدته القاهرة مساء أمس، وكان الحديث الذي طغى على منصات التواصل حول شعر الملكة تي.
4/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/4/1)
play
56:56
الحصاد (2021/3/31)
play
56:42
الحصاد 2021/3/30
play
56:01
الحصاد (2021/3/29)
play
56:55
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/4/1)
play
56:56
الحصاد (2021/3/31)
play
56:42
الحصاد 2021/3/30
play
56:01
الحصاد (2021/3/29)
play
56:55
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2021/4/1)
الحصاد (2021/3/31)
الحصاد 2021/3/30
الحصاد (2021/3/29)
الأكثر قراءة
أنقرة: بيان الضباط المتقاعدين بشأن قناة إسطنبول استحضار لانقلاب
استمرت عدة أيام.. تعرف على خفايا معركة المطار التي أخرت سقوط بغداد بيد القوات الأميركية
التحقيقات ما تزال جارية.. الأردن يحبط "مخططا" لزعزعة استقراره ويتهم الأمير حمزة وآخرين بالتورط فيه
لحية “الملك” وعباءة شعبية وتاج أحمر.. أسباب وراء ضياع مجهود عمل تاريخي ضخم