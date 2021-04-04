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مظاهرات رافضة لمشروع قانون يمنح الشرطة البريطانية مزيدا من الصلاحيات

شددت الشرطة البريطانية إجراءاتها الأمنية تزامنا مع تنظيم مظاهرات وسط لندن ضد مشروع قانون يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات في التعامل مع الاحتجاجات، وكانت نساء قد نظمن مظاهرات ضد سلوك الشرطة.