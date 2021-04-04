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محادثات فيينا.. هل تستطيع حل أزمة الاتفاق النووي الإيراني؟

تتجه الأنظار إلى العاصمة النمساوية فيينا التي تستضيف بعد غد الثلاثاء اجتماعا غير مسبوق بشأن الاتفاق النووي الإيراني بمشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة. وبينما جددت طهران مطالبتها برفع كل العقوبات.
4/4/2021
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