search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:16
لبنان.. جدل بشأن مساهمة القطاع الخاص في حملات التلقيح ضد كورونا
بدأت عمليات التلقيح لمواجهة جائحة كورونا في لبنان من قبل شركات خاصة استوردت اللقاح ووضعت خططا لتوسيع حملاتها لتشمل الشركات والجمعيات بعد إقرار قوانين وإجراءات أجازت للشركات حق استيراد وبيع اللقاحات.
4/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
استئناف مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة بين وفود السودان ومصر وإثيوبيا
play
01:31
اليمن.. زيادة حالات فيروس كورونا هذا العام مقارنة بالعام الماضي
play
02:23
مهنة تصليح الساعات في العراق
play
02:17
الجزائر.. جبهة القوى الاشتراكية تعلن عدم المشاركة بالانتخابات التشريعية
play
02:21
مقاطع حول هذه القصة
استئناف مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة بين وفود السودان ومصر وإثيوبيا
play
01:31
اليمن.. زيادة حالات فيروس كورونا هذا العام مقارنة بالعام الماضي
play
02:23
مهنة تصليح الساعات في العراق
play
02:17
الجزائر.. جبهة القوى الاشتراكية تعلن عدم المشاركة بالانتخابات التشريعية
play
02:21
المزيد من التقارير الإخبارية
استئناف مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة بين وفود السودان ومصر وإثيوبيا
اليمن.. زيادة حالات فيروس كورونا هذا العام مقارنة بالعام الماضي
مهنة تصليح الساعات في العراق
الجزائر.. جبهة القوى الاشتراكية تعلن عدم المشاركة بالانتخابات التشريعية
الأكثر قراءة
أنقرة: بيان الضباط المتقاعدين بشأن قناة إسطنبول استحضار لانقلاب
استمرت عدة أيام.. تعرف على خفايا معركة المطار التي أخرت سقوط بغداد بيد القوات الأميركية
التحقيقات ما تزال جارية.. الأردن يحبط "مخططا" لزعزعة استقراره ويتهم الأمير حمزة وآخرين بالتورط فيه
لحية “الملك” وعباءة شعبية وتاج أحمر.. أسباب وراء ضياع مجهود عمل تاريخي ضخم