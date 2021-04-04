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لبنان.. جدل بشأن مساهمة القطاع الخاص في حملات التلقيح ضد كورونا

بدأت عمليات التلقيح لمواجهة جائحة كورونا في لبنان من قبل شركات خاصة استوردت اللقاح ووضعت خططا لتوسيع حملاتها لتشمل الشركات والجمعيات بعد إقرار قوانين وإجراءات أجازت للشركات حق استيراد وبيع اللقاحات.