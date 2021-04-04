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فلسطين.. مشروع "أنا أقرأ" لتعزيز الشغف بالمطالعة

حب المعرفة كان ولا يزال ركيزة لبقاء الإنسان واستمرار الحياة، وليس ثمة وسيلة تجسد جوهر الاستكشاف أفضل من كتاب ينير عقول الناس ويلهمها، في الناصرة أطلق مشروع “أنا أقرأ” لتعزيز الشغف بالمطالعة.