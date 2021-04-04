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02:49

سوريا.. انتشار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب في المناطق السكنية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن سوريا تعتبر من أكثر الدول انتشارا للألغام ومخلفات الحرب ضمن المناطق السكنية، وتعمل فرق الدفاع المدني على إزالة مخلفات الحرب وتوعية السكان للحفاظ على أرواحهم.
4/4/2021
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