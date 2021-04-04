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24:45
خارج النص- كتاب الخيال السياسي للإسلاميين
ناقشت حلقة (2021/4/4) من برنامج “خارج النص” كتاب الخيال السياسي للإسلاميين: ما قبل الدولة وما بعدها للكاتبة المصرية وأستاذة العلوم السياسية هبة رؤوف عزت، الذي جمعت فيه عددا من أبحاثها.
4/4/2021
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