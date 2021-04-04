24:45

خارج النص- كتاب الخيال السياسي للإسلاميين

ناقشت حلقة (2021/4/4) من برنامج “خارج النص” كتاب الخيال السياسي للإسلاميين: ما قبل الدولة وما بعدها للكاتبة المصرية وأستاذة العلوم السياسية هبة رؤوف عزت، الذي جمعت فيه عددا من أبحاثها.