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01:33
جزائري يكرس حياته لرعاية الحيوانات
إسلام العنقاوي شاب جزائري كرس حياته لرعاية وعلاج الحيوانات الأليفة والمفترسة، وقد حوّل إسلام مساحة صغيرة في بيته وسط العاصمة الجزائرية إلى ملاذ صحي وآمن للحيوانات.
4/4/2021
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