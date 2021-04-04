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المغرب.. ترميم مدينة سلا التاريخية

تعرف مدينة سلا المغربية، بمدينة الأبواب السبعة، وبأسوارها التاريخية التي تمتد على مسافة 4.5 كيلومترات. وتشهد المدينة أعمال ترميم وتهيئة لمعالمها التاريخية ضمن مشروع بقيمة 100 مليون دولار أميركي.