02:16

الخارجية الإيرانية: السياسة القاطعة لطهران هي رفع جميع العقوبات الأميركية

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان طهران إلى عدم ارتكاب أي خرق للاتفاق النووي من شأنه أن يهدد مسار المفاوضات الحالي. من جانبه، طالب نظيره الإيراني محمد جواد ظريف فرنسا بموقف بناء بشأن الاتفاق.