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واقع حياة سكان إقليم دونباس بأوكرانيا في ظل أجواء الحرب

تشهد بلدات أوكرانية عدة في إقليم دونباس قصفا بين الحين والآخر بنيران الانفصاليين الموالين لروسيا خلال استهدافهم مواقع للجيش الأوكراني، وخلف هذا القصف دمارا في عدد من المدن والبلدات الأوكرانية.