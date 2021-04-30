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12:46
نافدة من واشنطن.. ملف الهجرة واللاجئين في الـ 100 يوم الأولى لبايدن
ناقشت إلسي أبي عاصيِ في نافذة خاصة من واشنطن بتاريخ (2021/4/29) السياسات التي اتخذها الرئيس الأميركي جو بادين خلال الـ100 يوم الأولى على وجوده بالسلطة في ما يتعلق بملف الهجرة واللاجئين.
29/4/2021
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