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نافدة من واشنطن.. ملف الهجرة واللاجئين في الـ 100 يوم الأولى لبايدن

ناقشت إلسي أبي عاصيِ في نافذة خاصة من واشنطن بتاريخ (2021/4/29) السياسات التي اتخذها الرئيس الأميركي جو بادين خلال الـ100 يوم الأولى على وجوده بالسلطة في ما يتعلق بملف الهجرة واللاجئين.
29/4/2021
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